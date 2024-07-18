Підозрюваний був довіреною особою експрезидента України Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів, повідомили в СБУ.
Арешт майна екснардепа "Партії регіонів" – подробиці
До початку повномасштабної війни зловмисник виїхав за кордон та організував оптове виробництво медикаментів для збройних формувань "ДНР". Йдеться про знеболювальні засоби для аптечок росіян та військових шпиталів самопроголошених республік.
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Для виробництва він залучив підконтрольну фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині. Після відкриття рахунків у банку "ДНР", підприємство щорічно сплачувало до бюджету "народної республіки" податки, які скеровували на фінансування ЗС РФ.
Сума заблокованих активів склала понад 1 млрд гривень. Туди входять банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та земля в області й 7 авто преміумкласу, серед яких є Maybach.
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Яке покарання загрожує екснардепу "Партії регіонів"
На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму, вчинені організованою групою осіб).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Майно з резиденції Януковича "Межигір’я" передали – що відомо
Нагадаємо, що 15 липня державному парку-пам’ятці "Межигір’я" передали рухоме майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні щодо експрезидента Віктора Януковича.
Передали майно, яке знаходиться на державних землях і забезпечує безперебійну роботу об’єкта природно-заповідного фонду України, тобто парку-пам'ятки "Межигір'я".
Кількість оглянутого комісією рухомого майна становить понад 25 тисяч одиниць. Воно розміщене у 121 будівлях та спорудах.
У процесі роботи комісією виявили понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не описали: витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також стягнуть у дохід держави.
У 2023 році ухвалили закон, який повернув "Межигір’я" в державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду з офіційною назвою Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".