Підозрюваний був довіреною особою експрезидента України Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів, повідомили в СБУ.

Арешт майна екснардепа "Партії регіонів" – подробиці

До початку повномасштабної війни зловмисник виїхав за кордон та організував оптове виробництво медикаментів для збройних формувань "ДНР". Йдеться про знеболювальні засоби для аптечок росіян та військових шпиталів самопроголошених республік.

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Для виробництва він залучив підконтрольну фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині. Після відкриття рахунків у банку "ДНР", підприємство щорічно сплачувало до бюджету "народної республіки" податки, які скеровували на фінансування ЗС РФ.

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Сума заблокованих активів склала понад 1 млрд гривень. Туди входять банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та земля в області й 7 авто преміумкласу, серед яких є Maybach.