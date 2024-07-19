Під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі, експрезидент США Дональд Трамп офіційно прийняв номінацію в кандидати в президенти США від партії на цьогорічних виборах, пише CNN.

Трамп прийняв номінацію в кандидати в президенти США

Як зазначається, Трамп вийшов на трибуну перед натовпом із посланням щодо впевненості, сили та надії.

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"Я балотуюся в президенти для всієї Америки, а не для половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі для половини Америки", – наголосив експрезидент.

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Він додав, що сьогодні, з вірою та відданістю приймає висунення на посаду президента Сполучених Штатів від Республіканської партії.

Трамп на президентських виборах у США – що відомо

Нагадаємо, що офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 15 липня став колишній президент США Дональд Трамп.

Він набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти, а делегація з Флориди поставила його на перше місце під час поіменного голосування на національному з’їзді.

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер на експрезидента скоїли замах.

А чинний президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа.