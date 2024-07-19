17 липня у сквері Пам'яті демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та Голодомору, повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

У Луганську знесли пам’ятники жертвам Голодомору

За його словами, рішення ухвалили місцеві депутати на сесії, оскільки надійшло звернення від нібито невдоволених луганчан. Водночас тексту звернення у вільному доступі немає, як і прізвищ авторів.

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"Бо окупантам потрібен був привід. Привід зробити це саме сьогодні. Заповнити свій інформаційний простір у річницю знищення росіянами над нашим небом пасажирського літака MH17", – пояснив Лисогор.

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Ще два роки тому зі шкільних підручників у Росії діти могли дізнатися про злочинні дії Сталіна. Але Росія на початку минулого навчального року презентувала новий підручник, в якому знову розвинули культ особистості Сталіна, як і 80 років тому.

"Туди ж додали розділ про війну проти України", – зауважив Лисогор.