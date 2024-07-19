17 липня у сквері Пам'яті демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та Голодомору, повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.
У Луганську знесли пам’ятники жертвам Голодомору
За його словами, рішення ухвалили місцеві депутати на сесії, оскільки надійшло звернення від нібито невдоволених луганчан. Водночас тексту звернення у вільному доступі немає, як і прізвищ авторів.
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"Бо окупантам потрібен був привід. Привід зробити це саме сьогодні. Заповнити свій інформаційний простір у річницю знищення росіянами над нашим небом пасажирського літака MH17", – пояснив Лисогор.
Ще два роки тому зі шкільних підручників у Росії діти могли дізнатися про злочинні дії Сталіна. Але Росія на початку минулого навчального року презентувала новий підручник, в якому знову розвинули культ особистості Сталіна, як і 80 років тому.
"Туди ж додали розділ про війну проти України", – зауважив Лисогор.
Відео зі знесенням пам'ятника можна переглянути тут:
У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний"
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російська влада 19 червня демонтувала пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".
Спершу РФ знищила мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному".
24 січня 2015 року Росія обстріляла житловий масив Маріуполя "Східний" з установок РСЗВ "Град". Загинула 31 людина, у тому числі двоє дітей, ще 125 мирних жителів отримали поранення, серед них 9 дітей. Будівлі та інфраструктура міста зазнали значних ушкоджень.
Памʼятник відкрили у червні 2015 року.
А у квітні 2023 року Росія демонтувала пам'ятний знак, встановлений у центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва.
Замість знищених пам'яток росіяни встановлюють пам'ятні знаки вбивцям – російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.