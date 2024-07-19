Президент України подякував Туску за ефективне виконання "попередніх домовленостей". Також висловив вдячність усій Польщі за рішучу підтримку України.

Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.

"Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – зазначив він.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х .

Уряд Республіки польща ухвалив "позитивне рішення" в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16. Йдеться про невідомі попередні домовленості між країнами.

Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше…

Україна не має літаків F-16

В інтерв'ю ВВС Зеленський наголосив, що Україна розраховувала на те, що військові зусилля активізують прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але ЗСУ їх ще не побачили.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – додав Президент України.

Advertisement

Водночас він зазначив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям подолати домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Передача F-16 для України – що треба знати

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.

ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.

Advertisement

Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.

У межах саміту НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.

Наразі навколо процесу постачання обіцяних союзниками винищувачів F-16 для України постійно циркулюють різноманітні чутки, домисли, відверті спекуляції та провокації. Kyiv Post розбирався у тому, що наразі відомо про те, коли нарешті перші F-16 з'являться у небі України, щоб стати до бою з російськими ВПС.