Уряд Республіки польща ухвалив "позитивне рішення" в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16. Йдеться про невідомі попередні домовленості між країнами.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

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Польща пришвидшить постачання F-16 в Україну - що відомо

"Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – зазначив він.

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Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.

Президент України подякував Туску за ефективне виконання "попередніх домовленостей". Також висловив вдячність усій Польщі за рішучу підтримку України.

Україна не має літаків F-16

В інтерв'ю ВВС Зеленський наголосив, що Україна розраховувала на те, що військові зусилля активізують прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але ЗСУ їх ще не побачили.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – додав Президент України.

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Водночас він зазначив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям подолати домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Передача F-16 для України – що треба знати

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.

ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.

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Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.

У межах саміту НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.

Наразі навколо процесу постачання обіцяних союзниками винищувачів F-16 для України постійно циркулюють різноманітні чутки, домисли, відверті спекуляції та провокації. Kyiv Post розбирався у тому, що наразі відомо про те, коли нарешті перші F-16 з'являться у небі України, щоб стати до бою з російськими ВПС.

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