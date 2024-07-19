Уряд Республіки польща ухвалив "позитивне рішення" в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16. Йдеться про невідомі попередні домовленості між країнами.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.
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Польща пришвидшить постачання F-16 в Україну - що відомо
"Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – зазначив він.
Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.
Президент України подякував Туску за ефективне виконання "попередніх домовленостей". Також висловив вдячність усій Польщі за рішучу підтримку України.
Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024
І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше…
Україна не має літаків F-16
В інтерв'ю ВВС Зеленський наголосив, що Україна розраховувала на те, що військові зусилля активізують прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але ЗСУ їх ще не побачили.
"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – додав Президент України.
Водночас він зазначив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям подолати домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".
Передача F-16 для України – що треба знати
Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.
ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.
Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.
У межах саміту НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.
Наразі навколо процесу постачання обіцяних союзниками винищувачів F-16 для України постійно циркулюють різноманітні чутки, домисли, відверті спекуляції та провокації. Kyiv Post розбирався у тому, що наразі відомо про те, коли нарешті перші F-16 з'являться у небі України, щоб стати до бою з російськими ВПС.