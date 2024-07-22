Байден відмовився балотуватися у президенти США й запропонував, щоб кандидаткою у президенти від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс, написав чинний президент США Джо Байден у соцмережі Х (колишній Twitter).
Джо Байден відмовився балотуватись у президенти США
За словами Байдена, його першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрання Камали Гарріс своєю віцепрезиденткою.
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"Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидаткою від нашої партії цього року. Демократи – настав час об'єднатися й перемогти Трампа. Давай зробимо це", – наголосив Байден.
Він зауважив, що Гарріс була надзвичайною партнеркою в роботі президента.
Під час зверненні до нації президент пообіцяв надпати більше подробиць щодо свого рішення пізніше цього тижня.
Платформа для збору коштів для демократів ActBlue, згідно з даними АР, оголосила, що станом на 21:00 за східним часом зібрала 46,7 мільйона доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки США Камали Гарріс.
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My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024
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Байден і Трамп обмінялися звинуваченнями під час першого раунду теледебатів 27 червня.
Під час 90-хвилинних дебатів Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні. І додав, що США витрачають на війну в Україні забагато коштів.
Зі свого боку, чинний президент США назвав Трампа "єдиною людиною на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", і згадав про розпочату проти експрезидента кримінальну справу щодо сексуального насильства.
Байден також звинуватив Трампа у намірі вивести Сполучені Шитати зі складу НАТО.
Родина президента США закликала його залишитися у передвиборчих перегонах, не зважаючи на численні заклики покинути їх та запропонувати іншу кандидатуру у президенти від Демократичної партії.
Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.
Згодом Байден назвав єдину причину його можливої відмови від балотування у президенти – серйозні проблеми зі здоров'ям.