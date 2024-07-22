Байден відмовився балотуватися у президенти США й запропонував, щоб кандидаткою у президенти від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс, написав чинний президент США Джо Байден у соцмережі Х (колишній Twitter).

Джо Байден відмовився балотуватись у президенти США

За словами Байдена, його першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрання Камали Гарріс своєю віцепрезиденткою.

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"Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидаткою від нашої партії цього року. Демократи – настав час об'єднатися й перемогти Трампа. Давай зробимо це", – наголосив Байден.

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Він зауважив, що Гарріс була надзвичайною партнеркою в роботі президента.

Під час зверненні до нації президент пообіцяв надпати більше подробиць щодо свого рішення пізніше цього тижня.

Платформа для збору коштів для демократів ActBlue, згідно з даними АР, оголосила, що станом на 21:00 за східним часом зібрала 46,7 мільйона доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки США Камали Гарріс.