Служба безпеки України повідомила про зібрання доказової бази на чотирьох очільників регіональних представництв партій Росії, які ведуть в окупованій Луганській області системну діяльність із підтримки збройної агресії.

СБУ зібрала доказову базу на очільників фракцій партій РФ у "ЛНР"

У вересні 2023 р. росіяни провели псевдовибори і сформували "Народна Рада ЛНР".

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До його складу увійшли депутати від чотирьох російських партій, підконтрольних Кремлю, найбільшою із яких є фракція партії Путіна "Єдина Росія". Однак діяльність цих партій в Україні заборонена.

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Фігурантами цих партій є такі депутати:

Денис Мирошниченко ("Єдина Росія");

Геннадій Тараканов ("Справедлива Росія – Патріоти - За правду");

Максим Уваров (ЛДПР);

Олександр Єрмоленко (КПРФ).

Вони з 2014 року підтримують російську агресію та схвалюють війну, знищення української державності та українців.

Зловмисники виконують вказівки кремлівських функціонерів щодо легалізації влади на Луганщині, прийняття законів у інтересах анексії територій, проведення виборів і референдумів та нав’язування місцевому населенню російської політики.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля в Донецьку До складу його медіахолдингу входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій.

Через очолювані ними структури з Росії з 2022 року систематично надходить допомога підрозділам ЗС РФ на Луганщині.

Яке покарання загрожує очільникам фракцій партій РФ у "ЛНР"

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України зловмисникам, які керують філіями російських партій на тимчасово захопленій Луганщині та очолюють фракції в так званому парламенті ЛНР.

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Обвинувальні акти щодо деяких із депутатів вже скерували до суду. Наразі вживаються комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нацбезпеки України.