Служба безпеки України повідомила про зібрання доказової бази на чотирьох очільників регіональних представництв партій Росії, які ведуть в окупованій Луганській області системну діяльність із підтримки збройної агресії.

СБУ зібрала доказову базу на очільників фракцій партій РФ у "ЛНР"

У вересні 2023 р. росіяни провели псевдовибори і сформували "Народна Рада ЛНР".

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До його складу увійшли депутати від чотирьох російських партій, підконтрольних Кремлю, найбільшою із яких є фракція партії Путіна "Єдина Росія". Однак діяльність цих партій в Україні заборонена.

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Фігурантами цих партій є такі депутати:

  • Денис Мирошниченко ("Єдина Росія");
  • Геннадій Тараканов ("Справедлива Росія – Патріоти - За правду");
  • Максим Уваров (ЛДПР);
  • Олександр Єрмоленко (КПРФ).

Вони з 2014 року підтримують російську агресію та схвалюють війну, знищення української державності та українців.

Зловмисники виконують вказівки кремлівських функціонерів щодо легалізації влади на Луганщині, прийняття законів у інтересах анексії територій, проведення виборів і референдумів та нав’язування місцевому населенню російської політики.

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До складу його медіахолдингу входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій.

Через очолювані ними структури з Росії з 2022 року систематично надходить допомога підрозділам ЗС РФ на Луганщині.

Яке покарання загрожує очільникам фракцій партій РФ у "ЛНР"

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України зловмисникам, які керують філіями російських партій на тимчасово захопленій Луганщині та очолюють фракції в так званому парламенті ЛНР.

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Обвинувальні акти щодо деяких із депутатів вже скерували до суду. Наразі вживаються комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нацбезпеки України. 

СБУ оголосила підозру Денису Мірошниченку – що відомо

Нагадаємо, що 9 липня слідчі Служби безпеки повідомили про підозру в колабораціонізмі очільнику псевдопарламенту російського утворення "ЛНР".

На початку 2023 року фігурант разом з представниками Держдуми РФ займався формуванням партійної команди та створенням в окупованих містах області осередків Єдиної Росії. Він особисто видавав партійні квитки та значки охочим приєднатись, а у вересні того ж року через організовані Росією псевдовибори увійшов до складу псевдопарламенту й отримав посаду "председателя народного совета ЛНР".

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Мірошниченко проводить активну інформаційну діяльність на користь Росій та публічно підтримує війну й виправдовує злочини росіян.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про підозру за ч. 5 та 6 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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