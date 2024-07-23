Служба безпеки України повідомила про зібрання доказової бази на чотирьох очільників регіональних представництв партій Росії, які ведуть в окупованій Луганській області системну діяльність із підтримки збройної агресії.
СБУ зібрала доказову базу на очільників фракцій партій РФ у "ЛНР"
У вересні 2023 р. росіяни провели псевдовибори і сформували "Народна Рада ЛНР".
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До його складу увійшли депутати від чотирьох російських партій, підконтрольних Кремлю, найбільшою із яких є фракція партії Путіна "Єдина Росія". Однак діяльність цих партій в Україні заборонена.
Фігурантами цих партій є такі депутати:
- Денис Мирошниченко ("Єдина Росія");
- Геннадій Тараканов ("Справедлива Росія – Патріоти - За правду");
- Максим Уваров (ЛДПР);
- Олександр Єрмоленко (КПРФ).
Вони з 2014 року підтримують російську агресію та схвалюють війну, знищення української державності та українців.
Зловмисники виконують вказівки кремлівських функціонерів щодо легалізації влади на Луганщині, прийняття законів у інтересах анексії територій, проведення виборів і референдумів та нав’язування місцевому населенню російської політики.
СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля в Донецьку
Через очолювані ними структури з Росії з 2022 року систематично надходить допомога підрозділам ЗС РФ на Луганщині.
Яке покарання загрожує очільникам фракцій партій РФ у "ЛНР"
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України зловмисникам, які керують філіями російських партій на тимчасово захопленій Луганщині та очолюють фракції в так званому парламенті ЛНР.
Обвинувальні акти щодо деяких із депутатів вже скерували до суду. Наразі вживаються комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нацбезпеки України.
СБУ оголосила підозру Денису Мірошниченку – що відомо
Нагадаємо, що 9 липня слідчі Служби безпеки повідомили про підозру в колабораціонізмі очільнику псевдопарламенту російського утворення "ЛНР".
На початку 2023 року фігурант разом з представниками Держдуми РФ займався формуванням партійної команди та створенням в окупованих містах області осередків Єдиної Росії. Він особисто видавав партійні квитки та значки охочим приєднатись, а у вересні того ж року через організовані Росією псевдовибори увійшов до складу псевдопарламенту й отримав посаду "председателя народного совета ЛНР".
Мірошниченко проводить активну інформаційну діяльність на користь Росій та публічно підтримує війну й виправдовує злочини росіян.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про підозру за ч. 5 та 6 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).