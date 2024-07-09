Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в колабораціонізмі очільнику «парламенту» російського утворення «ЛНР», повідомило 3-тє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Голові «народного совету ЛНР» Мірошниченку повідомили про підозру - що відомо

«СБУ зібрала доказову базу щодо колаборанта Дениса Мірошниченка, який очолює незаконний «народний совет ЛНР» та регіональне відділення партії «Єдина Росія» на захопленій ворогом Луганщині. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 та 6 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)», – ідеться у повідомленні.

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На початку 2023 року фігурант разом з представниками Держдуми РФ займався формуванням «партійної команди» та створенням в окупованих містах області осередків «Єдиної Росії». Він особисто видавав партійні квитки та значки охочим приєднатись до партії Кремля.

У вересні 2023 року колаборант через організовані Росією псевдовибори увійшов до складу «парламенту» та отримав посаду «председателя народного совета ЛНР». Наразі він продовжує керувати цією структурою, у співпраці з окупаційною адміністрацією бере участь у заходах політичного характеру, спрямованих на підтримку політики Кремля.

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Як зазначили в СБУ, Мірошниченко проводить активну інформаційну діяльність на користь агресора, публічно підтримує війну РФ проти України та виправдовує злочини окупантів.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, додали в СБУ.

В Україні заочно винесли вирок гауляйтеру «ЛНР» Пасічнику - що варто знати

Гауляйтера окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніда Пасічника засудили до тюремного ув'язнення. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

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На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.