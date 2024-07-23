Команда віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала понад 81 млн доларів на президентську кампанію за добу після заяви чинного президента країни Джо Байдена, пише АР.

Камала Гарріс побила рекорд суми на президентську кампанію

"Історичний вилив підтримки віцепрезидентки Гарріс втілює саме той вид енергії та ентузіазму з низів, які перемагають на виборах", – наголосив речник кампанії Кевін Муньос.

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За даними CNN, Гарріс також підтримали набагато більше, ніж 1976 делегатів Демократичної партії США, які потрібні, щоб виграти номінацію в першому ж турі голосування.

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CNN формував підрахунки на основі публічних заяв про підтримку Гарріс та розмов із делегатами.

"Сьогодні я пишаюся тим, що заручилася широкою підтримкою, необхідною для того, щоб стати кандидатом від нашої партії, і як дочка Каліфорнії, я пишаюся тим, що делегація мого рідного штату допомогла вивести нашу кампанію на перше місце", – запевнила Камала Гарріс.

Більше по темі Байден закликав демократів обрати кандидаткою у президенти Камалу Гарріс Байде відмовився балотуватись у президенти США й виконуватиме свої обов’язки до кінця президентського терміну.

Байден закликав демократів обрати кандидаткою у президенти Камалу Гарріс

Байден відмовився балотуватися у президенти США й запропонував, щоб кандидаткою у президенти від демократів стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

Його першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрання Камали Гарріс своєю віцепрезиденткою. Байден додав, що Гарріс була "надзвичайною партнеркою" в роботі президента.

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Учора платформа для збору коштів для демократів ActBlue, згідно з даними АР, оголосила, що станом на 21:00 за східним часом зібрала 46,7 мільйона доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Експрезидент США Дональд Трамп 16 липня офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.

Раніше Байден назвав єдину причину його можливої відмови від балотування у президенти - суттєві проблеми зі здоров'ям.