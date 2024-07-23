Міністр оборони Словаччини Роберт Калінак наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів.

Його уряд рішуче відмовляється озброювати Україну, однак снаряди словацького виробництва потрапляють сюди через закупівлі, ініційовані третіми країнами, повідомляє Bloomberg

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Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання - подробиці

У Словаччині прагнуть збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 000 наступного року зі 125 000, які очікуються цього року.

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Як зазначив міністр оборони, уряд не має повного контролю над тим, куди потрапляють снаряди, оскільки покупці самі вирішують, що робити з купленими боєприпасами.

Калінак заперечив, що продаж Україні снарядів словацького виробництва безпосередньо чи через третіх осіб суперечить позиції уряду, який виступає проти військової допомоги Києву.

«У нашій політичній декларації йдеться про те, що ми не будемо надавати безкоштовну військову допомогу Україні, тому що цим ми будемо підтримувати конфлікт. Але ми не будемо обмежувати оборонне виробництво, коли воно підтримує валовий внутрішній продукт, тому що, роблячи це, я завдаю шкоди інтересам Словаччини», — сказав Калінак.

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За словами міністра, цього року оборонна промисловість має скласти близько 2% економічного зростання країни. Це шанс покращити економіку та державні фінанси Словаччини, сказав він.

«З історичної точки зору, це шлях, яким я дуже хочу піти», — сказав він у Дубніці-над-Вагом, місті на заході Словаччини, де знаходиться завод з виробництва боєприпасів і зброї.

Калінак потрапив у центр уваги на початку цього року, коли балотувався на посаду прем’єр-міністра Словаччини після того, як останнього було поранено під час замаху в травні. Фіцо повернувся до роботи на початку цього місяця.

Прем'єр-міністр Словаччини вперше з'явився на публіці після замаху - що відомо

Роберт Фіцо в п'ятницю, 5 липня, вперше з'явився на публіці після замаху. Він виступив під час вечірньої церемонії з нагоди словацького державного свята - Дня святих Кирила та Мефодія.

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Роберт Фіцо похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його візит до Володимира Путіна.

Мовляв, він би приєднався до свого угорського колеги під час поїздок до Києва і Москви, якби дозволяло здоров’я.