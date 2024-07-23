Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох інформаторів Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, які розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони на Одещині.

Засуджені - громадяни однієї з країн Південного Кавказу, повідомляє пресцентр СБУ.

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Іноземцям-інформаторам ФСБ, які шпигували за ЗСУ на Одещині, винесли вирок - що відомо

Особливу увагу ворожі поплічники приділяли б штабам командування ЗСУ на південному напрямку.

Обох зловмисників затримали «на гарячому» у квітні цього року під час спецоперації в обласному центрі.

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Перед затриманням російські інформатори намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію росіянам.

У разі отримання відповідних координат, окупанти планували завдати по них вогневого ураження. Однак Служба безпеки зірвала плани РФ.

За матеріалами СБУ суд призначив обом зловмисникам 8 років тюрми.

Двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі, були дистанційно залучені ФСБ до розвідувально-підривної діяльності.

Щоб виявити «потрібні» цілі, іноземці обходили місцевість, де намагались спочатку виявити локації Сил оборони, а потім збирали інформацію про наявний особовий склад та його функціонал.

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Ворожі поплічники сподівалися створити власну мережу інформаторів, яких планували вербувати під прикриттям громадської організації.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

В Одесі затримали агента ФСБ, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці - подробиці

Агент російської спецслужби шпигував за позиціями ППО, які захищають повітряний простір Одеси й підпалив там релейну шафу Укрзалізниці.

Фігурант підпалив семафори на важливих ділянках залізничного сполучення, але після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента. Він готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

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У поле зору росіян зловмисник потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, для отримання російського паспорта. Однак напередодні повномасштабної війни він повернувся в Україну, де згодом його дистанційно залучила ФСБ.

Коригувальнику загрожує довічне ув’язнення.