Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали в Рівному рецидивіста, який на замовлення ФСБ підпалив один зі службових автомобілів ЗСУ.

СБУ затримала рецидивіста в Рівному – подробиці

Рецидивіст із Рівненщини раніше відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно залучила його до співпраці в обмін на грошову винагороду.

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Вночі він обходив територію обласного центру, де виявляв припарковані авто ЗСУ. Йому вдалося підпалити один зі службових пікапів, після чого палія затримали.

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Зрадник зняв підпал на відео, щоб надіслати російському куратору через анонімний чат у Телеграмі.

Відео мали використати для підготовки ІПСО про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході України.

Під час обшуків у його помешканні виявили мобільний телефон із доказами злочинних дій та легкозаймисті суміші й банківську картку, на яку він сподівався отримати кошти від ворожої спецслужби.

Яке покарання загрожує рецидивісту з Рівного

Слідчі СБУ повідомили палію про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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У Києві викрили диверсантів, які підпалювали обладнання на залізниці та авто ЗСУ

Місцева поліція затримала двох чоловіків, які на замовлення здійснювали підпали обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових.

Через анонімний Телеграм-канал зловмисники отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі.

Один із них облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх, а спільник зняв це на відео й пильнував, аби їхнім діям ніхто не завадив.

Зловмисники також підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці.

Свої дії вони знімали на відео, щоб надати їх як доказ виконаної роботи.