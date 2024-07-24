Поліція Києва затримала двох чоловіків, які на замовлення здійснювали підпали обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Затримали чоловіків, які в Києві підпалювали обладнання на залізниці та авто військових
Вони через анонімний Телеграм-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі столиці.
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Один із чоловіків облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх, а його спільник знімав це на відео та пильнував, аби теракту ніхто не завадив.
Зловмисники також підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці.
Вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Свої дії підозрювані знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи.
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Яке покарання загрожує диверсантам у Києві
За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру двом особам у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).
Їм передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі.
СБУ затримала агента ФСБ, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці в Одесі
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської спецслужби, який встановлював позиції ППО, які захищають повітряний простір Одеси, й підпалив там релейну шафу Укрзалізниці.
39-річний місцевий мешканець підпалив семафори на важливих ділянках залізничного сполучення, але після першого ж підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента.
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