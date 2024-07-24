У ніч проти 24 липня ППО знищила 17 ворожих дронів типу "Shahed-131/136", а також 8 розвідувальних БпЛА, повідомили в Повітряних силах.
Нічна атака Росії 24 липня – подробиці
Для удару по Харкову Росія використала балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої встановлюється. Її запустили з Бєлгородської області в РФ.
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БпЛА Shahed запускали з Приморсько-Ахтарська в РФ та окупованого Криму.
Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних безпілотників ворога.
Більшість цілей збили на Одещині.
На різних напрямках вдалося ліквідувати 8 розвідувальних БпЛА: 4 "Zala", 2 "Supercam" і 2 "Орлан-10".
Наслідки нічної атаки 23 липня – що відомо
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні вночі в Ізмаїлі на Одещині "Шахеди" пошкодили портову інфраструктуру.
"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", – зазначив Кіпер.
У порту Одеси обвалилася будівля
Повідомлялось також про влучання у п'ятиповерхівку – там розтрощені вікна, сходинки та фасад будинку.
За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей поранені й шпиталізовані. Двоє з них шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, а ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.
Водночас за словами харківського міського голови Ігоря Терехова, перший удар по Харкову здійснили по промисловій зону одного з районів міста.
Під другим ударом опинився район приватного сектору. Наразі надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків.
Попередньо, сьогодні росіяни обстрілювали місто ракетами С-300.