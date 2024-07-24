На різних напрямках вдалося ліквідувати 8 розвідувальних БпЛА: 4 "Zala", 2 "Supercam" і 2 "Орлан-10".

БпЛА Shahed запускали з Приморсько-Ахтарська в РФ та окупованого Криму.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Для удару по Харкову Росія використала балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої встановлюється. Її запустили з Бєлгородської області в РФ.

У ніч проти 24 липня ППО знищила 17 ворожих дронів типу "Shahed-131/136", а також 8 розвідувальних БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Наслідки нічної атаки 23 липня – що відомо

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні вночі в Ізмаїлі на Одещині "Шахеди" пошкодили портову інфраструктуру.

"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", – зазначив Кіпер.

Більше по темі У порту Одеси обвалилася будівля Під завалами опинилися двоє чоловіків. Один - загинув.

Повідомлялось також про влучання у п'ятиповерхівку – там розтрощені вікна, сходинки та фасад будинку.

За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей поранені й шпиталізовані. Двоє з них шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, а ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Advertisement

Водночас за словами харківського міського голови Ігоря Терехова, перший удар по Харкову здійснили по промисловій зону одного з районів міста.

Під другим ударом опинився район приватного сектору. Наразі надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків.

Попередньо, сьогодні росіяни обстрілювали місто ракетами С-300.