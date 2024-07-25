У порту «Кавказ» погіршились логістичні можливості росіян із забезпеченням своїх військ на півдні України та можливості експорту зрідженого газу після удару ВМС ЗСУ у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони по порому для перевезення залізничних вагонів «Славянин».

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міноборони Британії.

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Удар по порому «Славянин» спричинив логістичні проблеми для армії РФ - що відомо

«23 липня українські сили вразили пором «Славянин» в російському порту «Кавказ». Цей удар майже напевно створить для Росії подальші логістичні проблеми з забезпечення своїх окупаційних військ на півдні України та для регіонального експорту зрідженого газу», - заявили у відомстві.

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Зазначається, що «Славянин», який має найбільшу здатність з-поміж трьох наявних поромів для перевезення залізничних вагонів, прямує між Росією та Кримським півостровом через Керченську протоку.

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«Після того, як успішні удари ракетами Україною пошкодили інші два пороми 29 травня цього року, «Славянин» відновив роботу, після зіткнення наприкінці 2023 року, в якості єдиного порома такого типу. Пороми з перевезення автотранспорту також працюють. Раніше «Славянин» перевозив зріджений газ через Керченський порт перед його експортом», - додали у відомстві.

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У Міноборони зазначили, що навіть якщо тимчасово пороми для перевезення залізничних вагонів не працюватимуть, це збільшить витрати та зменшить можливості Росії транспортувати паливо, боєприпаси та техніку через Керченську протоку.

«Дуже ймовірно, що Росія повинна буде ризикувати транспортуванням палива залізничними вагонами через Керченський міст - це те, чого вона намагається уникнути після першої атаки на міст у жовтні 2022 році», - зазначили у відомстві.

ВМС ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони завдали удару по російському порому - подробиці

У вівторок, 23 липня, українські військові уразили пором "Славянин" в російському порту "Кавказ". Армія РФ використовувала пором для перевезень у військових цілях.

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Раніше губернатор Краснодарського краю Росії, що на схід від тимчасово окупованого Криму, заявив, що вранці безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

За його словами, серед членів екіпажу і співробітників порту "є постраждалі та загиблий". Судно загорілося.

Порт "Кавказ" - що варто знати

Кавказ — залізнична станція і невеликий порт на косі Чушка Краснодарського краю РФ, що знаходиться в Керченській протоці.

Порт здатний приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 м завширшки та до 5 м вглиб. Також на території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим.