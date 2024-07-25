Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику російських ракетних ударів по території Харківської області.

Чоловік надавав Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ інформацію про дислокацію ЗСУ, повідомляє прессцентр СБУ.

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На Харківщині судили агента ФСБ РФ - що відомо

"Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано в обласному центрі у червні 2023 року. Тоді СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи, які займалися коригуванням вогню по території Харкова і області", - ідеться повідомленні.

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64-річного жителя одного із селищ Харківського району дистанційно завербувала ФСБ.

За її завданням агент розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру Збройних сил України на території Харківської області, геолокації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, які обороняють обласний центр.

Для збору розвідданих він переміщувався по місту і області під виглядом водія таксі та випитував потрібну йому інформацію у пасажирів.

Фото: СБУ

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Комунікація з російською спецслужбою відбувалась через її зв’язкового - ще одного зрадника Олександра Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників так званої «місцевої адміністрації РФ».

Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з російськими загарбниками.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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СБУ затримала подружжя агентів ФСБ – що відомо

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка та жінки, які разом виявляли локації штабів та укріпрайонів підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Їх цікавили й геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Агентка із Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі, розпитувала колег про місця базування Сил оборони на Харківщині. До злочинної діяльності вона залучила свого чоловіка, який виявився експрацівником розформованої міліції в Охтирці на Сумщині.

Чоловік своєю чергою випитував потрібні ворогу дані у своїх знайомих, а потім месенджером переправляв інформацію дружині, яка пересилала це московському куратору.