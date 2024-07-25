Хакери з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру.
На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси, повідомляє джерело Kyiv Post в ГУР МОУ.
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Які наслідки атак кіберфахівців з ГУР на російські цифрові мережі
Згідно з інформацією джерела, під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа банк, СберБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк та іБанк.
На другий день кіберудару зазнали Промсвязьбанк, Почта Банк та російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії «Авіто».
Сьогодні уражені також російська соцмережа VK, месенджер Discord, «Система швидких платежів «СБП», Національна система платіжних карт «НСПК» та ресурс кіновідео перегляду Lampa.
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Окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням.
Однак решта банків визнали, що намагаються впоратися з «масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону» та подолати її наслідки.
Онлайн-сервіси фінансових установ по всій Росії вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками.
Через це клієнти не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції.
Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Теле2 та Ростелекому - вони також атаковані українськими кіберфахівцями.
Російські ЗМІ повідомляють, що хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару.
Повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі по всій території РФ. Деякі російські медіа називають нинішні події «інтернет-апокаліпсисом» і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.
Масштабна кібератака ГУР 23 липня - що відомо
Чергова українська кібератака на РФ розпочалася ще вранці 23 липня.
Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.
Як повідомляють джерела Kyiv Post в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ Російської Федерації триває.
Атака згубно повпливала на роботу платіжних систем, мобільних додатків, особистих кабінетів користувачів, а також систем оплати послуг у громадському транспорті.