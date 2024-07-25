Хакери з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру. На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси, повідомляє джерело Kyiv Post в ГУР МОУ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Які наслідки атак кіберфахівців з ГУР на російські цифрові мережі Згідно з інформацією джерела, під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа банк, СберБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк та іБанк. Advertisement На другий день кіберудару зазнали Промсвязьбанк, Почта Банк та російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії «Авіто».

Сьогодні уражені також російська соцмережа VK, месенджер Discord, «Система швидких платежів «СБП», Національна система платіжних карт «НСПК» та ресурс кіновідео перегляду Lampa. Більше по темі Росія проводить проти Чехії широкий спектр гібридних операцій Пропагандистські атаки спрямовані на послаблення довіри чехів до місцевої влади. Окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків визнали, що намагаються впоратися з «масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону» та подолати її наслідки. Advertisement Онлайн-сервіси фінансових установ по всій Росії вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками. Через це клієнти не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції. Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Теле2 та Ростелекому - вони також атаковані українськими кіберфахівцями. Російські ЗМІ повідомляють, що хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару. Advertisement Повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі по всій території РФ. Деякі російські медіа називають нинішні події «інтернет-апокаліпсисом» і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.