Міністерство оборони США помилково розрахувало свої боєприпаси на 8,2 млрд доларів замість 6,2 млрд, завдяки чомуУкраїна отримає додаткову зброю на ще 2 млрд доларів, повідомили в Reuters.

Бухгалтерська помилка Пентагону – подробиці

Для підрахунку військової допомоги співробітники використовували відновну вартість, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації.

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"Розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для президентського повноваження згортання призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги", – пояснили в Пентагоні.

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У 2023 році виникла подібна ситуація, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки було завищено вартість відправленого Києву у 2022–2023 роках озброєння, через що з’явилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.

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Пентагон оголосив вміст пакета допомоги Україні на 225 млн доларів – що відомо

Пакет, виділений за президентськими повноваженнями (PDA) на суму близько 225 млн доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальних потреб.

Там наявне таке озброєння:

  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси;
  • допоміжне обладнання.

Чиний президент США Джо Байден на саміті НАТО також оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot.

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