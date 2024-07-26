У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів, який брав участь в окупації міста. Вони планують створити «Алею героїв», повідомила міська рада Маріуполя.

Росіяни поставили пам'ятник окупанту у Маріуполі - що відомо

«На одній з ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «Алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Він із Іркутська, брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей. Тут і загинув», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тепер загарбники намагаються зробити з вбивці «героя» та навʼязати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами.

«У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України», - зауважили у міській раді.

Влада нагадала, що у місті вже демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.

Замість цього російські окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям та вже проводять опитування щодо пам'ятників Леніну, Сталіну та Катерині II.

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У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний"

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російська влада 19 червня демонтувала пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Спершу РФ знищила мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному".

24 січня 2015 року Росія обстріляла житловий масив Маріуполя "Східний" з установок РСЗВ "Град". Загинула 31 людина, у тому числі двоє дітей, ще 125 мирних жителів отримали поранення, серед них 9 дітей. Будівлі та інфраструктура міста зазнали значних ушкоджень.

Памʼятник відкрили у червні 2015 року.

А у квітні 2023 року Росія демонтувала пам'ятний знак, встановлений у центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва.

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Замість знищених пам'яток росіяни встановлюють пам'ятні знаки вбивцям – російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.