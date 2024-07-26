Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - написала вона.

"ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро надходжень від заморожених російських активів на оборону та відбудову України.

Сьогодні, 26 липня, Єврокомісія (ЄК) перераховує 1,5 млрд євро доходів від реалізації заморожених в ЄС російських активів. Про це у соцмережі X написала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Пізніше на сайті Єврокомісії було опубліковане офіційне повідомлення, в якому оголошувалося про здійснення першого платежу розміром 1,5 млрд євро, отриманих від реалізації заморожених російських активів.

"Ці надзвичайні доходи були отримані операторами ЄС і зберігалися у центральних депозитаріях цінних паперів (CSD) від заморожених російських суверенних активів, стали доступними від Euroclear для Європейської Комісії, як перший транш, 23 липня. Гроші тепер будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Ukraine Facility для посилення військового потенціалу України, а також для підтримки відновлення країни", - йдеться у повідомленні.

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На що Україна витратить перші 1,5 млрд євро від заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, що цього місяця мали би надійти до України з Бельгії будуть спрямовані на закупівлю ППО, артилерійських снарядів.

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення та оборону нашої держави. Це буде відповідально, чесно та справедливо", - наголошував раніше Шмигаль.

Заморожені активи РФ – що варто знати

Японія надасть Україні кредит на понад 3 млрд доларів у межах підтримки, яку G7 нададуть Україні з відсотків від російських заморожених активів.

США та Євросоюз нададуть по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада розділять між собою 10 млрд доларів. Проєкт із допомоги G7 розпочне до кінця цього року.

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Саудівська Аравія своєю чергою пригрозила G7 щодо конфіскації заморожених активів Росії. У G7 домовились використовувати прибуток від них, а самі активи не конфісковувати.

Деякі країни Європи виступили проти конфіскації, оскільки на їхню позицію могло вплинути попередження Саудівської Аравії.

Європейська рада пообіцяла надати Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни, вже цього літа.

13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від цих активів.