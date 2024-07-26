Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити теплопостачання своїм мешканцям.

Зазначається, що допомогу надали спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

"У зв’язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Про це повідомили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні.

Європейський Союз надав ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури, які допоможуть у скрутному становищі України через постійні російські обстріли.

Швеція передасть Україні 13 дизельних генераторів - подробиці

Шведська компанія Svenska kraftnät відправить в Україну 13 резервних дизельних генераторів для ефективнішого усунення перебоїв.

Більше по темі Іспанія надасть Україні нову батарею ЗРК Hawk у вересні У липні Іспанія розпочала відправлення Україні нової партії військової допомоги.

Замість того щоб утилізувати їх або зберігати на складі запчастин, резервні генератори будуть передані Україні.

Регулярна перевірка надлишків матеріалів та обладнання під час обслуговування та реінвестування є стійким способом підтримки України.