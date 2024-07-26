Європейський Союз надав ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури, які допоможуть у скрутному становищі України через постійні російські обстріли.
Про це повідомили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні.
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Україна отримала допомогу від ЄС для підтримки роботи критичної інфраструктури - що відомо
"У зв’язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомогу надали спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.
Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити теплопостачання своїм мешканцям.
With 🇺🇦 energy infrastructure under constant attack, @EU_FPI and @AA_stabilisiert are providing 68 generators to keep critical infrastructure running. Among others the city of #Pokrovsk will be backed to ensure the functioning of heat supply to its inhabitants. pic.twitter.com/swIVD9qw2V— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 26, 2024
Швеція передасть Україні 13 дизельних генераторів - подробиці
Шведська компанія Svenska kraftnät відправить в Україну 13 резервних дизельних генераторів для ефективнішого усунення перебоїв.
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Замість того щоб утилізувати їх або зберігати на складі запчастин, резервні генератори будуть передані Україні.
Регулярна перевірка надлишків матеріалів та обладнання під час обслуговування та реінвестування є стійким способом підтримки України.