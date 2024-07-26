Європейський Союз надав ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури, які допоможуть у скрутному становищі України через постійні російські обстріли.

Про це повідомили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні.

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Україна отримала допомогу від ЄС для підтримки роботи критичної інфраструктури - що відомо

"У зв’язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що допомогу надали спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити  теплопостачання своїм мешканцям.

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