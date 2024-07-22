Шведський уряд дозволив оператору системи передання електроенергії у Швеції Svenska kraftnät надати Україні резервні генератори для підтримки енергопостачання країни. Йдеться про 13 дизельних генераторів, які мали бути замінені у 2024 році.

Про це повідомили на сайті уряду Швеції.

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Швеції надасть Україні допомогу для підтримки енергосектору - що відомо

Передання охоплює 13 резервних дизельних генераторів, які мали бути замінені у 2024 році, згідно з планом обслуговування Svenska kraftnät.

Замість того щоб утилізувати або зберігати на складі запасних частин, резервні генератори будуть передані Україні. Регулярна перевірка надлишків матеріалу під час обслуговування та реінвестування є стійким способом підтримки України.

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"Швеція продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Атаки Росії на енергопостачання України були дуже масштабними, і майбутня зима буде важкою. Передання 13 резервних дизельних електрогенераторів від Svenska kraftnät матиме значення", - сказала міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш.

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Буш зауважила, що генератори зможуть забезпечувати електроенергією лікарню або використовуватися в самій системі електропостачання для ефективнішого усунення перебоїв.

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Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселль зазначив, що сьогоднішня заява - це ще один крок у пріоритетах уряду щодо підтримки України.

"Це конкретний приклад того, як шведська підтримка сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури, що перебуває у скрутному становищі, та обігріву українських будинків цієї зими", - зазначив він.

Швеція офіційно приєдналася до "Коаліції дронів" - подробиці

На саміті НАТО у Вашингтоні міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду щодо приєднання його країни до міжнародної "Коаліції дронів" для допомоги Україні.

"Дрони стали важливою частиною сучасної війни та мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки РФ, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів", - заявив Йонсон.