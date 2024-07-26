Служба безпеки України повідомила про затримання колаборанта, який перервав доступ абонентів Куп'янська від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг під час окупації.

СБУ затримала експрацівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська

Колишнього працівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська навесні 2022 року росіяни призначили технічним директором місцевого телепровайдера. Тоді той одразу розпорядився перервати доступ українських абонентів від трансляції телеканалів та інтернет-послуг України.

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Замість українських мовників він під’єднав більшу частину міста та прилеглих селищ до ефірів російського телебачення.

Так, росіяни використовували поширювали прокремлівські наративи серед мешканців Куп'янська.

Після звільнення райцентру колаборант виїхав до Харкова, де намагався ховатися, постійно змінюючи адреси орендованих квартир, але СБУ його затримала за місцем тимчасового проживання в обласному центрі.

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Крім того встановили особу його спільника, яким виявився ще один мешканець Куп’янська. Піч час окупації він влаштувався фінансовим директором місцевого телепровайдера.

Напередодні звільнення громади він втік разом із військами країни-агресора на тимчасово захоплену частину території на сході України.

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Яке покарання загрожує експрацівнику телекомунікаційної компанії

Затриманому фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. За цією ж статтею кваліфіковані дії його спільника, який переховується на тимчасово окупованій частині території нашої держави.

Йому загрожує 12 років ув'язнення.

СБУ затримала колаборантку з Куп'янська, яка влаштувалася вчителькою в Києві

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила колаборантку з Куп'янська, яка після звільнення міста від російських окупантів влаштувалася шкільною вчителькою в столиці.

Вона співпрацювала з росіянами під час окупації Куп’янська, а після звільнення міста переїхала до Києва, де переховувалася під виглядом переселенки та шкільної вчительки.

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До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міської ради. Після переходу на бік РФ, з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою, де займалася розробкою прокремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл.

У брошурах зловмисниця вимагала від педагогів повністю перейти на російські стандарти освіти.