СБУ та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох російських воєнних злочинців, причетних до вбивства військовополонених ЗСУ в Оленівці на Донеччині в липні 2022 року.

СБУ зібрала доказову базу на Сергія Євсюкова та Дмитра Нейолова

Колаборант Сергій Євсюков – ексочільник так званої "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишній перший заступник колаборант Дмитро Нейолов перебували на посадах під час вогневого ураження колонії.

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Унаслідок удару загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців. При цьому 9 із них – через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 полонених дістали тоді поранень різного ступеню тяжкості.

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Євсюков і Нейолов усвідомлювали наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

У листопаді 2022 року їх замінили на посадах, а наразі вони переховуються від правосуддя на ТОТ у Донеччині.

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Яке покарання загрожує Євсюкову та Нейолову

СБУ повідомила Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Україна вимагає розслідування вбивства військовополонених в Оленівці місією ООН

Сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН відновити розслідування щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022 року.

За його словами, загиблі мали офіційний статус військовополонених та верифікацію від Міжнародного комітету Червоного Хреста, на них також поширювалася дія Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії ООН, але вони не погодилися ознайомитися з матеріалами щодо вибуху в колонії.

29 липня 2022 року росіяни навмисно обстріляли колонію в Оленівці Донецької області, в якій утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв.