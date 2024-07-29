У Києві затримали організаторів, які розробили схему для легального виїзду за кордон та уникнення мобілізації, повідомили в Головному управлінні національної поліції Києва.

Схема надання фіктивного статусу багатодітного батька чоловікам – що треба знати

Зловмисниця також залучила 30-річного мешканця Одещини, який шукав потенційних клієнтів, охочих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків.

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Ціна послуги складала 3500 доларів, з яких матері отримували 500 доларів.

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Фото: Київська міська прокуратура

Чоловіки, маючи вже двох власних дітей, подавали позов до суду, в якому просили внести зміни у документи дитини. Це давало змогу несправжнім батькам, придатним до військової служби, законно виїхати за межі України як багатодітним.

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Яке покарання загрожує організаторами схеми надання фіктивного статусу багатодітного батька чоловікам

Підозри повідомили затриманим та 26-річній жінці, яка підтвердила в суді батьківство "клієнта", за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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