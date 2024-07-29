Європейський Союз у разі перемоги Трампа на президентських виборах у США застосує двоетапну торговельну стратегію щодо тарифів на експорт, пише Financial Times.

ЄС запровадить двоетапну торговельну стратегію у разі перемоги Трампа на виборах

Учасники переговорів звернуться до команди Трампа, якщо він переможе на виборах, до того, як він вступить на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших обсягах.

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У разі провалу переговорів, торговий департамент Єврокомісії складе списки імпортних товарів, на які він накладе мито в розмірі 50% або більше.

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"Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою", – пояснив комісар ЄС із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

За його словами, Європейський Союз шукатиме угоди, але й захищатиме себе.

Він додав, що США і ЄС є стратегічними союзниками, а зокрема в нинішньому геополітичному контексті важлива співпраця у сфері торгівлі.

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Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс щодо передачі їй грошей з фонду Байдена

Нагадаємо, що штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс, стверджуючи, що віцепрезидентка не могла законно отримати кошти, зібрані під час кампанії з переобрання президента Байдена.

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Боротьба за банківські рахунки з приблизно 95 млн доларами США стала частиною багатосторонніх зусиль республіканців, спрямованих на перешкоджання Гарріс.

Команда Гарріс зібрала понад 81 млн доларів на президентську кампанію за добу після заяви чинного президента США.

Експрезидент США Трамп 16 липня офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.