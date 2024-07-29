Сьогодні, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський під час відвідання передового командного пункту ССО на Харківському напрямку біля Вовчанська нагородив воїнів державними нагородами.

Про це повідомили на сайті Президента України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський відвідав Харківський напрямок

"Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – наголосив Зеленський.

Advertisement

За його словами, бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту та успішно проводять спецоперації.

Президент також подякував за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації українських територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомеля, Херсонщини й операції на Харківщині.

Більше по темі Президент привітав медиків зі святом Глава держави відвідав Інститут травматології та ортопедії та присвоїв йому статус національного.

"Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – додав Зеленський.

Окрім відзначення воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, він також присвоїв почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка" 142-му навчально-тренувальному центру ССО.

Advertisement

Під час візиту Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань, а також три основні напрями діяльності Сил: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.