Сьогодні, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський під час відвідання передового командного пункту ССО на Харківському напрямку біля Вовчанська нагородив воїнів державними нагородами.
Про це повідомили на сайті Президента України.
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Зеленський відвідав Харківський напрямок
"Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – наголосив Зеленський.
За його словами, бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту та успішно проводять спецоперації.
Президент також подякував за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації українських територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомеля, Херсонщини й операції на Харківщині.
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"Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – додав Зеленський.
Окрім відзначення воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України, він також присвоїв почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка" 142-му навчально-тренувальному центру ССО.
Під час візиту Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань, а також три основні напрями діяльності Сил: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.
Під час візиту Зеленського також обговорили питання щодо безпекової та енергетичної ситуації, зокрема про підготовку Харкова та області до опалювального періоду.
За словами Президента, під час наради він послухав доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергосектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період.
В Україні сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій
Нагадаємо, що з нагоди Дня Сил спеціальних операцій військовослужбовців привітали Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, Президент України Володимир Зеленський і Міністр оборони Рустем Умєров.
Зеленський наголосив на тому, що результати роботи бійців ССО зміцнюють Україну та послаблюють російські війська.
"Найгарячіші ділянки фронту. Найважливіші бойові операції. Найвідповідальніші завдання", – наголосив Президент Укарїни в привітанні.
Сирський додав, що військовослужбовці ССО це й герої українського спротиву в тилу ворога, й на тимчасово окупованих українських землях, які змушують "горіти землю під ногами загарбників".