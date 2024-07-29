Кіберфахівці з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру.

Сьогодні, 29 липня, російський Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію РФ проти України, став ціллю українських хакерів.

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Українські хакери атакували головний банк Росії - що відомо

Джерела Kyiv Post в українській розвідці повідомили, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів.

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У банку визнали факт кіберудару та зазначили, що інтенсивність атаки зростає.

Центральний банк російської федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який створює з урядом РФ єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями. Зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

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Які наслідки масштабної атаки кіберфахівців з ГУР на російські цифрові мережі

Російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку.

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Ситуація ускладнена відсутністю стабільного інтернет-зв’язку, бо найбільші провайдери телекомунікаційних послуг в РФ також зазнають систематичних кіберударів.

Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують ВПК держави-терориста, триває з 23 липня.

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. рф» та Банк Росії.

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Також атаковані брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенжери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи.

Як повідомляють джерела Kyiv Post в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ Російської Федерації триває.

Атака згубно повпливала на роботу платіжних систем, мобільних додатків, особистих кабінетів користувачів, а також систем оплати послуг у громадському транспорті.