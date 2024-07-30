Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни, пише DW в соцмережі Х (колишній Twitter).

Угорщина спростила умови для в'їзду білорусам і росіянам

За даними видання, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви уряд країни додав громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти". Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

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Спеціальної перевірки власників "національної карти" не проводиться, а навесні уряд країни оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан з їхніми родинами.

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"В’їзд до країни без перевірки безпеки в умовах, коли російський уряд і російська влада роблять усе можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак, – це неправильний шлях", – зазначив євродепутат Сергій Лагодинський в інтерв'ю для RND.