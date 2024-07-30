Влада Курської області Росії заявила про нібито успішне збиття повітряних цілей над областю. Вранці у вівторок, 30 липня, тимчасово виконувач обов'язки губернатора Алєксєй Смирнов повідомив, що вночі було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

Смирнов через три хвилини після вибуху о 4:03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області.

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Пізніше стало відомо, що БПЛА атакували нафтобазу в Курській області, внаслідок чого почалася пожежа в трьох резервуарах. Попередньо, ніхто не постраждав. Крім цього, деякі очевидці писали в Мережі про вибухи поблизу аеропорту.

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Місцеві жителі повідомили телеграм-каналу, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

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Міністерство оборони Росії повідомило, що системи ППО вночі перехопили та знищили 5 БПЛА над Бєлгородською областю і 2 над Курською областю.

Українська сторона офіційно не коментувала цю ситуацію на момент публікації.

Атаки ЗСУ на російські об'єкти стали частішими - що варто знати

Українські атаки безпілотників на російські паливні склади, нафтопереробні заводи та енергетичні об'єкти стали частішими, особливо в прикордонних районах. Київ за останній рік завдав ударів по десятках російських енергетичних об'єктів і нафтобаз, вбачаючи в цих ударах помсту за повітряні бомбардування українських міст та електростанцій Москви.

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У суботу Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило Kyiv Post, що українські безпілотники завдали ударів по трьох російських авіабазах і пошкодили надзвуковий бомбардувальник.

Росія також завдала масованих ударів по електростанціях України, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням у останні місяці.

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