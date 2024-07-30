Влада Курської області Росії заявила про нібито успішне збиття повітряних цілей над областю. Вранці у вівторок, 30 липня, тимчасово виконувач обов'язки губернатора Алєксєй Смирнов повідомив, що вночі було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

Смирнов через три хвилини після вибуху о 4:03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Пізніше стало відомо, що БПЛА атакували нафтобазу в Курській області, внаслідок чого почалася пожежа в трьох резервуарах. Попередньо, ніхто не постраждав. Крім цього, деякі очевидці писали в Мережі про вибухи поблизу аеропорту.