Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що, "мабуть", готовий до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед цьогорічними президентськими виборами, але може відмовитися від них у будь-який момент, пише The Hill.

Трамп може відмовитися від дебатів із Гарріс – подробиці

"Відповідь – так, я, ймовірно, візьму участь у дебатах", – пояснив Трамп в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інгрем.

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Він наголосив, будь-які дебати мають проводитися до початку попереднього голосування.

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Трамп перерахував причини, за яких він відмовиться брати участь у дебатах, однак Інгрем додала, що за це його розкритикують за нібито страх чи побоювання.

Експрезидент закцентував на своєму лідерстві в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у головних штатах, але вони свідчать про те, що кандидати перебувають на приблизно однакових позиціях.

Більше по темі ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом Євросоюз запровадить 10-відсоткові тарифи, які призведуть до скорочення експорту з ЄС приблизно на 150 млрд євро щороку.

"Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони [медіа – ред.] збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", – заявив Дональд Трамп.

Камалу Гарріс підтримали майже половина опитаних американців – що відомо

Рейтинг прихильності до віцепрезидентки США Камали Гарріс зріс до 43%, несхвально її сприймають 42% американців.

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44% відсотки незалежних депутатів позитивно ставляться до Гарріс, у порівнянні з лише 28% минулого тижня, а 52% американців вважають, що вона має бути кандидатом від Демократичної партії, як показало опитування. Серед демократів цей показник зріс до 86%.

48% американців схвально сприймають кандидатуру Гарріс від Демократичної партії, але так само 39% схвально ставляться до кандидатури експрезидента США Дональда Трампа від Республіканської партії.

Штаб віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрав понад 81 млн доларів на президентську кампанію за добу після заяви чинного президента країни Джо Байдена.