У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада відкрила залізничний вокзал, але під час демонтажу знищила унікальне мозаїчне панно "Металурги".
У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
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Російські окупанти знищили черговий витвір мистецтва у Маріуполі - що відомо
“Окупанти відкрили залізничний вокзал у Маріуполі. Унікальне мозаїчне панно знищили під час демонтажу”, - йдеться в повідомленні.
Навесні 2022 року російські військові більш як на 80% знищили будівлю вокзалу, а у 2023 році доруйнували її.
У міськраді поінформували, що під час демонтажних робіт росіяни доруйнували мозаїчне панно "Металурги", створене в 1974 році відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим.
Мозаїка “Металурги”, яка понад 40 років прикрашала зал відпочинку залізничного вокзалу міста та експонувалася у червні 2019 року в Нью-Йорку, тепер знищена назавжди.
У міськраді написали, що загарбники не повідомляють, куди маріупольці зможуть їздити з вокзалу та припустили, що залізничний вокзал терористи можуть використовувати для перевезення військової техніки та спорядження.
У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний" - подробиці
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російська влада 19 червня демонтувала пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".
Спершу РФ знищила мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному".
24 січня 2015 року Росія обстріляла житловий масив Маріуполя "Східний" з установок РСЗВ "Град". Загинула 31 людина, у тому числі двоє дітей, ще 125 мирних жителів отримали поранення, серед них 9 дітей. Будівлі та інфраструктура міста зазнали значних ушкоджень.
Памʼятник відкрили у червні 2015 року.
А у квітні 2023 року Росія демонтувала пам'ятний знак, встановлений у центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва.
Замість знищених пам'яток росіяни встановлюють пам'ятні знаки вбивцям – російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.