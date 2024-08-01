У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада відкрила залізничний вокзал, але під час демонтажу знищила унікальне мозаїчне панно "Металурги".

У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

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Російські окупанти знищили черговий витвір мистецтва у Маріуполі - що відомо

“Окупанти відкрили залізничний вокзал у Маріуполі. Унікальне мозаїчне панно знищили під час демонтажу”, - йдеться в повідомленні.

Навесні 2022 року російські військові більш як на 80% знищили будівлю вокзалу, а у 2023 році доруйнували її.

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У міськраді поінформували, що під час демонтажних робіт росіяни доруйнували мозаїчне панно "Металурги", створене в 1974 році відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим.

Мозаїка “Металурги”, яка понад 40 років прикрашала зал відпочинку залізничного вокзалу міста та експонувалася у червні 2019 року в Нью-Йорку, тепер знищена назавжди.

У міськраді написали, що загарбники не повідомляють, куди маріупольці зможуть їздити з вокзалу та припустили, що залізничний вокзал терористи можуть використовувати для перевезення військової техніки та спорядження.