Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу, 31 липня, вибачився перед ветеранами Варшавського повстання під час візиту до Польщі напередодні 80-ї річниці повстання, пише AFP.

Штайнмаєр вибачився перед поляками у 80-у річницю придушення Варшавського повстання

Збройне повстання проти німецько-фашистських окупантів почалося 1 серпня 1944 року й тривало два місяці до моменту придушення. Протягом 63 днів загинули майже 200 тисяч людей, переважно мирних жителів, а польська столиця перетворилася на руїни.

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"Немає слів, які б виправдали цей жах… Я прошу тут і зараз пробачення", – наголосив Штайнмаєр, звертаючися до ветеранів на варшавській площі, де відбувся один із перших боїв повстання.

Приречене повстання близько 50 000 бійців проти значно краще озброєних нацистських окупантів вважається одним із найтрагічніших епізодів кривавої та бурхливої історії Польщі. За даними Музею Варшавського повстання, лише близько 400 бійців, які брали участь у повстанні, досі живі.

Чинний проєвропейський уряд Польщі на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском закликав Німеччину надати фінансову компенсацію за втрати, завдані Польщі нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

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Під час візиту до Варшави Штайнмаєр обговорив плани німецького уряду щодо встановлення в Берліні меморіалу польським жертвам нацизму.

"Наразі організовані багато інших заходів, зокрема, для тих, хто залишився в живих після німецької окупації. Наші два уряди тісно співпрацюють у цьому", – зазначив німецький президент. Однак Штайнмаєр поки не надав жодних подробиць щодо можливих компенсаційних заходів.

Він також висловив жаль через вторгнення Росії в Україну.

"Президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну, він загроза для нас усіх", – сказав Штайнмаєр, пообіцявши продовжувати підтримувати Україну та її народ. За його словами, ФРН підтримує героїчну боротьбу українців та допомагає Україні на її шляху до членства в Європейському Союзі.

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Згідно з даними DW, Штайнмаєр став другим після Романа Герцога німецьким президентом, якого запросили виступити на церемонії вшанування пам'яті жертв нацизму у Польщі. Вперше це відбулося у 1994 році.