Заочно оголошено про підозру В’ячеславу Яковенку – так званому «головному редактору інтернет-газети «наш Донбас» у тимчасово захопленому Луганську. Він публічно виправдовує війну РФ проти України та воєнні злочини росіян.

Про це повідомили у прессцентрі Служби безпеки України.

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Головному редактору інтернет-газети у Луганську повідомили про підозру - що відомо

Фігурант позиціонує себе як воєнного кореспондента кремлівських медіа. Він публічно виправдовує війну РФ проти України та воєнні злочини рашистів.

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Для цього редактор готує замовні сюжети та «прямі включення» нібито з передової, хоча насправді він ховається за більше ніж 100 км від переднього краю, звідки в ефірах росТБ поширює фейки про бойову обстановку на східному фронті.

Для підготовки «постановочних» кадрів Яковенко залучає інформресурси підпорядкованого йому окупаційного видання.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Для додаткового поширення дезінформації на користь РФ він регулярно використовує власний Телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 тис. користувачів.

У дописах Яковенко намагається дискредитувати українських захисників та героїзує окупаційні угруповання РФ, зокрема тих, які захоплювали Лисичанськ.

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За даними слідства, колаборант ще у 2014 році приєднався до підконтрольного РФ терористичного угруповання «Восток 13», яке діяло на тимчасово захопленій частині території Луганщини.

Після повномасштабного вторгнення вороже формування було включено до складу окупаційних з’єднань Південного військового округу РФ.

При цьому сам фігурант повністю «перепрофілювався» на пропагандиста, який бере участь в інформдиверсіях проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Яковенку про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території на сході України, тривають комплексні заходи для його покарання.

В Україні судитимуть співробітників окупаційного телеканалу в Маріуполі - що відомо

Чотирьох співробітників окупаційного телеканалу, які працюють у тимчасово окупованому Маріуполі, судитимуть за допомогу РФ у інформаційному полі. Вони перебувають у розшуку.

Восени 2022 року в ефірному просторі захопленого російськими військами Маріупольського району розпочав роботу пропагандистський телеканал «Маріуполь 24».

Вирішивши допомогти росіянами на інформаційному полі, двоє місцевих жителів обійняли у новому «медіа» псевдопосади технічного директора та режисера монтажу.

Ще двоє жінок працевлаштувались так званими кореспондентками і здійснюють підбір тем і спікерів для новинних сюжетів, у яких висвітлюють діяльність окупаційної влади.