В Анкарі 1 серпня відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Понад 20 ув'язнених утримувалися у в'язницях семи різних країн.

Про це пише видання TRT Haber з посиланням на дані національної розвідувальної організації Туреччини (MIT).

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Масштабний обмін ув'язненими відбувся у Туреччині - що відомо

Було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

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Для обміну залучили сім літаків: два – зі США і по одному – з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії.

"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США", – зазначає турецька розвідка. 

MIT стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, координувала процес і забезпечувала його безпеку.

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Одним із фінальних етапів була зустріч представників усіх країн у Туреччині в липні.

"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

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Кого звільнили із ув'язнених у межах масштабного обміну

У виданні The Insider опублікували повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політичних в'язнів:

  • Еван Гершкович
  • Володимир Кара-Мурза
  • Лілія Чанишова,
  • Ілля Яшин,
  • Ксенія Фадєєва,
  • Андрій Пивоваров,
  • Пол Вілан,
  • Алсу Курмашева,
  • Олег Орлов,
  • Олександра Скочиленко,
  • Демурі Воронін,
  • Кевін Лік,
  • Ріко Крігер,
  • Патрік Шебель,
  • Герман Мойжес,
  • Вадим Останін.

Країни Заходу погодилися обміняти:

  • Вадима Красікова (з Німеччини),
  • Артема Дульцева (зі Словенії),
  • Ганну Дульцеву (зі Словенії),
  • Михайла Мікушина (з Норвегії),
  • Павла Рубцова (з Польщі),
  • Романа Селезньова (із США),
  • Владислава Клюшина (із США),
  • Вадима Конощенка (із США).
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