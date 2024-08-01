В Анкарі 1 серпня відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Понад 20 ув'язнених утримувалися у в'язницях семи різних країн.
Про це пише видання TRT Haber з посиланням на дані національної розвідувальної організації Туреччини (MIT).
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Масштабний обмін ув'язненими відбувся у Туреччині - що відомо
Було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
Для обміну залучили сім літаків: два – зі США і по одному – з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії.
"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США", – зазначає турецька розвідка.
MIT стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, координувала процес і забезпечувала його безпеку.
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Одним із фінальних етапів була зустріч представників усіх країн у Туреччині в липні.
"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.
Кого звільнили із ув'язнених у межах масштабного обміну
У виданні The Insider опублікували повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політичних в'язнів:
- Еван Гершкович
- Володимир Кара-Мурза
- Лілія Чанишова,
- Ілля Яшин,
- Ксенія Фадєєва,
- Андрій Пивоваров,
- Пол Вілан,
- Алсу Курмашева,
- Олег Орлов,
- Олександра Скочиленко,
- Демурі Воронін,
- Кевін Лік,
- Ріко Крігер,
- Патрік Шебель,
- Герман Мойжес,
- Вадим Останін.
Країни Заходу погодилися обміняти:
- Вадима Красікова (з Німеччини),
- Артема Дульцева (зі Словенії),
- Ганну Дульцеву (зі Словенії),
- Михайла Мікушина (з Норвегії),
- Павла Рубцова (з Польщі),
- Романа Селезньова (із США),
- Владислава Клюшина (із США),
- Вадима Конощенка (із США).