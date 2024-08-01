В Анкарі 1 серпня відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Понад 20 ув'язнених утримувалися у в'язницях семи різних країн.

Про це пише видання TRT Haber з посиланням на дані національної розвідувальної організації Туреччини (MIT).

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Масштабний обмін ув'язненими відбувся у Туреччині - що відомо

Було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

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Для обміну залучили сім літаків: два – зі США і по одному – з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії.

"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США", – зазначає турецька розвідка.

MIT стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, координувала процес і забезпечувала його безпеку.

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Одним із фінальних етапів була зустріч представників усіх країн у Туреччині в липні.

"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

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Кого звільнили із ув'язнених у межах масштабного обміну

У виданні The Insider опублікували повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політичних в'язнів:

Еван Гершкович

Володимир Кара-Мурза

Лілія Чанишова,

Ілля Яшин,

Ксенія Фадєєва,

Андрій Пивоваров,

Пол Вілан,

Алсу Курмашева,

Олег Орлов,

Олександра Скочиленко,

Демурі Воронін,

Кевін Лік,

Ріко Крігер,

Патрік Шебель,

Герман Мойжес,

Вадим Останін.

Країни Заходу погодилися обміняти: