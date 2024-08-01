Європейська комісія відхилила прохання Угорщини та Словаччини про термінові консультації щодо рішення України заборонити санкції проти транзиту сирої нафти від російського постачальника "Лукойл".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Єврокомісія відхилила прохання Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти - що відомо

Речник Європейської комісії повідомив, що аналіз Євросоюзу не показує безпосереднього ризику для поставок для двох країн, і що зараз Єврокомісія чекає більш детальної інформації від Угорщини та Словаччини.

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Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорили питання енергетичних санкцій проти РФ та отримання Україною 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів.

Зокрема Прем’єр-міністр зауважив, що “запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною”.

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За його словами, “Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною”.

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Напередодні Денис Шмигаль закликав премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відмовитися від використання російської нафти. Український прем'єр зазначив, що «Росія і енергетична безпека — несумісні речі».

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Він зауважив, що «Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Росія і енергетична безпека — несумісні речі».

Прем’єр-міністр України нагадав, що ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що вони будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує.

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Нагадаємо, що міненергетики Угорщини 23 липня скликало робочу групу з питань безпеки постачання щодо стабільності постачання енергоресурсів, яка розглянула уже зроблені кроки й можливі майбутні дії.

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"Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї", – зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

21 липня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти нафтової компанії Росії "Лукойл".

«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки», – цитує словацького прем'єра Tasr.

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Фіцо стверджує, що це може призвести до припинення постачань в Україну нафти, видобутої Slovnaft.

«Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання», - стверджує словацький прем'єр.

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника «Лукойл» після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.