Головне управління розвідки повідомило, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників. Раніше повідомлялося про "зачистку" цього аеродрому від КАБів, ППО та авіації.

Удар по аеродрому "Морозовськ" 3 серпня – подробиці

Згідно з даними аерокосмічної розвідки, був знищений винищувач-бомбардувальник Су-34, а ще два літаки РФ такого ж типу були, ймовірно, пошкоджені уламками дронів.

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У ГУР також підтвердили знищення ворожого складу авіаційного озброєння та додали, що від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому та довкола нього помітно велику площу випаленої землі.

Водночас ушкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі, розташованій за 265 км від лінії фронту.