Головне управління розвідки повідомило, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників. Раніше повідомлялося про "зачистку" цього аеродрому від КАБів, ППО та авіації.
Удар по аеродрому "Морозовськ" 3 серпня – подробиці
Згідно з даними аерокосмічної розвідки, був знищений винищувач-бомбардувальник Су-34, а ще два літаки РФ такого ж типу були, ймовірно, пошкоджені уламками дронів.
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У ГУР також підтвердили знищення ворожого складу авіаційного озброєння та додали, що від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому та довкола нього помітно велику площу випаленої землі.
Водночас ушкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі, розташованій за 265 км від лінії фронту.
Дрони СБУ налетіли на аеродром "Морозовськ" – що відомо
3 серпня СБУ та Сили оборони зачистили російський аеродром «Морозовськ» від ППО, авіації та КАБів.
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Там була розміщена ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни руйнують українські міста. Місцева влада намагалася приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляла про нібито займання на складських приміщеннях.
Окрім аеродрому, БпЛА також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.
Тієї ночі дрони ГУР вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" у Ростовській області. Він забезпечував постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.