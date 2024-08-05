Кабмін затвердив нові порядки видачі дозволів на використання небезпечних хімічних речовин, повідомило Міндовкілля в Телеграм.

Дозволи на використання небезпечних хімічних речовин – подробиці

Це продовження проєвропейської реформи, в рамках якої Україна розробляє нову національну систему хімічної безпеки.

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Зазначається, що Україна поступово вилучить із власного ринку небезпечні хімічні речовини, якщо для них існують більш безпечні та ефективні альтернативи.

За словами заступниці міністра Олени Крамаренко, дозвіл видаватиметься лише для тимчасового використання підприємствами особливо небезпечних хімічних речовин, доки вони не знайдуть або не створять безпечніші альтернативи, що стимулюватиме ринок до інноваційних рішень.

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Завдяки реформі має покращитися ситуація з безконтрольним обігом на ринку особливо небезпечних хімічних речовин, коли відповідні продукти виводились із ринків інших країн і безконтрольно ввозилися в Україну.

Оцінка небезпеки хімречовин здійснювалася лише щодо впливу на здоров’я людини, без урахування ризиків для довкілля.

Зеленський створив делегацію України для участі в засіданнях ОЗХЗ

Нагадаємо, що згідно з указом №467/2024 від 17 липня, у Виконавчій раді Організації з заборони хімічної зброї відтепер забезпечене представництво України.

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Склад делегації для участі в засіданнях визначений на період 2024 – 2026 років. До неї увійшли наступні представники:

посол України в Королівстві Нідерланди, постійний представник України при Організації з заборони хімічної зброї, голова делегації Олександр Карасевич;

заступник начальника штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України Олексій Джаіані;

заступник начальника управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних сил України Сергій Пахомов;

директор державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України" Микола Проданчук;

директор Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України Сергій Шутенко.

Раніше в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї зазначалося, що інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також доступна Секретаріату інформація стосовно застосування хімічної зброї в Україні, є недостатньо обґрунтованою.