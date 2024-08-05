Північна Корея надала прикордонникам 250 нових пускових установок тактичних балістичних ракет на кордоні з Південною Кореєю, пише Yonhap.

250 установок балістичних ракет КНДР на кордоні з Південною Кореєю – що відомо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що балістичні ракети є основним озброєнням армії КНДР. За його словами, військові мають бути готові до протистояння зі США, які "залишатимуться ворожими для КНДР" протягом багатьох поколінь.

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КНДР не оприлюднила назву та характеристики нових пускових установок, але фахівці в Сеулі за опублікованими фото визначили їх як установки для запуску твердопаливних тактичних балістичних ракет Hwasong-11 із бойовою частиною вагою 500 кг і максимальною зафіксованою дальністю польоту до 690 км.

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ЗС Південної Кореї заявили, що їхня розвідка спільно з партнерами зі США постійно відстежує і тримає у полі зору розробку Пхеньяном зброї.

Балістичні ракети Hwasong-11 – що треба знати

2 січня цього року Росія вдарила по Харкову цією балістичною ракетою. Серію таких ракет Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.

Половина запущених Росією ракет від КНДР відхилилася від траєкторії та вибухнула. Близько 50 ракет були запущені з кількох об’єктів, у тому числі із західних областей РФ - Бєлгородської, Воронезької та Курської.

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Коли уламки не можна було зібрати в місцях падіння, ракети Hwasong-11, які на Заході також називають KN-23, ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску.