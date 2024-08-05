Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив G7 у неділю, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися в найближчі 24-48 годин, пише Axios.

США назвали ймовірні терміни атаки "Хезболли" та Ірану на Ізраїль

Axios зазначає, що Блінкен скликав телефонну конференцію для координування дій із найближчими союзниками США та спроб здійснення дипломатичного тиску на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої "відплати" Ізраїлю. Обмеження впливу ударів на Ізраїль Блінкен назвав найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

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Держсекретар наголосив, що США вірять, що Ізраїлю помстяться, але поки невідомо, як саме це відбуватиметься. Штати не знають точного часу атак, але вони можуть початися вже протягом найближчої доби.

Блінкен також звернувся до інших міністрів закордонних справ G7 із проханням вдатися до дипломатичного тиску, аби максимально стримати удари.

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Водночас, за його словами, Сполучені Штати докладають зусиль для розриву циклу ескалації.

Іран може вдарити по Ізраїлю 5 серпня – що відомо

Нагадаємо, що раніше видання Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців також повідомляло, що ймовірний удар Ірану та "Хезболли" по Ізраїлю може відбутися в понеділок, 5 серпня.

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Згідно з даними від американських офіційних осіб, ймовірна атака Ірану відбуватиметься за тим сценарієм, що й удар 13 квітня, але, можливо, буде масштабнішою. До цієї атаки може приєднатися ліванське угруповання "Хезболла".

На тлі можливого нападу Сполучені Штати нарощують сили на Близькому Сході та надсилають до регіону більше військових кораблів і винищувачів.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла раніше оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.