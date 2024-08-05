Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському полковнику Олегу Скітському, під командуванням якого армія РФ атакувала Україну.

Зокрема, завдавала ударів по енергосистемі ракетами Х-101, повідомили у пресцентрі СБУ.

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В Україні повідомили про підозру командиру армії РФ, який керував обстрілами енергосистеми - що відомо

За наказами командира 121-го важкого бомбардувального полку Військово-повітряних сил Росії Скітського його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.

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Основними цілями були ключові енергогенерувальні підприємства й електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для ураження енергооб’єктів загарбники підіймали в повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, із яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101.

Унаслідок ворожих обстрілів були загиблі та десятки поранених серед цивільного населення, житлові будинки, лікарні, школи та дитячі садки масово опинялися знеструмленими в холодну пору року.

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Чоловік відстежував розміщення Сил оборони та випитував у місцевих мешканців інформацію про ЗСУ.

Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

СБУ оголосила про підозри помічнику Путіна і заступнику міністра оборони РФ - подробиці

Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем чинного президента Росії, став губернатором Тульської області та підготував регіон для бойових дій в Україні.

Він організував часткову мобілізацію чоловіків у Тульській області, створив Центр БпЛА і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших дронів.

Водночас заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців-контрактників і мобілізованих до ворожих військ, які потім відправляються на війну в Україну.

СБУ та прокурори Офісу Генпрокурора заочно повідомили їм про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

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