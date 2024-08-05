Українська художниця Євгенія Гапчинська намалювала керівника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова з його улюбленим жабеням, яка проживає в кабінеті головного розвідника країни. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.

Картина виконана в характерному стилі української художниці, отримала назву "Буданов і чарівне жабеня", йдеться в матеріалі ТСН.

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"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів і мало деталей, але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається", – сказала художниця.