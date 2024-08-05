Українська художниця Євгенія Гапчинська намалювала керівника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова з його улюбленим жабеням, яка проживає в кабінеті головного розвідника країни. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів. 

Картина виконана в характерному стилі української художниці, отримала назву "Буданов і чарівне жабеня", йдеться в матеріалі ТСН.

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"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів і мало деталей, але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається", – сказала художниця.

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Гапчинська розповіла, що ніколи не відвідувала кабінет очільника ГУР і зображувала його образ, ґрунтуючись лише на кадрах з одного з інтерв'ю. В її картині генерала супроводжує жабеня з акваріума в його кабінеті, яке "танцює", яке стало відомим завдяки мемам у соцмережах. Художниця назвала жабеня "казковим", кажучи, що воно наче "нашіптує" керівнику ГУР і ніби "щось знає".  

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Назву "Буданов і чарівне жабеня" вона нанесла на картину одразу, щойно закінчила її, проте за кілька годин усе ж вирішила стерти. А втім, видалити напис розчинником так і не вдалося, хоча іноді фарби висихають протягом цілого тижня. На що дочка художниці посміялась усім відомим сміхом Буданова.  

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Головний розвідник України розповів, що жабеня звати Петро, і йому 17 років. На слова Гапчинської про "нашіптування" від земноводного Буданов відповів: "Можливо, але це залишиться між нами".

"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно поважаю, написала картини з моїм жабеням", - додав Буданов.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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