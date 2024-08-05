Українська художниця Євгенія Гапчинська намалювала керівника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова з його улюбленим жабеням, яка проживає в кабінеті головного розвідника країни. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.
Картина виконана в характерному стилі української художниці, отримала назву "Буданов і чарівне жабеня", йдеться в матеріалі ТСН.
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"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів і мало деталей, але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається", – сказала художниця.
🖼️Ukrainian artist Evgenia Gapchynska painted a picture called "Budanov and the Magical Frog"— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) August 4, 2024
On the canvas, the artist depicted the head of the State Educational Service Kyryl Budanov together with the frog that lives in his office.
Gapchynska recreated the image of Budanov… pic.twitter.com/RAN2vuDSa4
Гапчинська розповіла, що ніколи не відвідувала кабінет очільника ГУР і зображувала його образ, ґрунтуючись лише на кадрах з одного з інтерв'ю. В її картині генерала супроводжує жабеня з акваріума в його кабінеті, яке "танцює", яке стало відомим завдяки мемам у соцмережах. Художниця назвала жабеня "казковим", кажучи, що воно наче "нашіптує" керівнику ГУР і ніби "щось знає".
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Назву "Буданов і чарівне жабеня" вона нанесла на картину одразу, щойно закінчила її, проте за кілька годин усе ж вирішила стерти. А втім, видалити напис розчинником так і не вдалося, хоча іноді фарби висихають протягом цілого тижня. На що дочка художниці посміялась усім відомим сміхом Буданова.
Головний розвідник України розповів, що жабеня звати Петро, і йому 17 років. На слова Гапчинської про "нашіптування" від земноводного Буданов відповів: "Можливо, але це залишиться між нами".
"Несподівано дізнався, що українська художниця Євгенія Гапчинська, творчість якої давно поважаю, написала картини з моїм жабеням", - додав Буданов.