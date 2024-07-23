Американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" сьогодні підписали меморандум, який організує співпрацю та налагодить спільне виробництво дронів в Україні, повідомили на сайті Boeing.

Boeing та "Антонов" підписали угоду щодо виробництва безпілотників

В меморандумі зазначаються сфери потенційної співпраці, зокрема навчання, логістична підтримка та послуги з ремонту тактичних БпЛА, наприклад ScanEagle. Вивчатиметься можливість надання підприємству "Антонов" інженерної підтримки з боку американської корпорації.

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"Ми раді продовжити співпрацю з ДП "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України. Ця угода демонструє наші постійні зусилля, спрямовані на пошук нових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами раніше цього року Договору про співпрацю з оборонно-промисловим комплексом України", – наголосив президент і генеральний директор Boeing Defence, Space & Security Тед Колберт.

Більше по темі Україна веде діалог з Молдовою про повернення військовозобов'язаних чоловіків Проблему повернення складно вирішити, оскільки немає єдиної перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.

Гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов своєю чергою заявив, що угода посприяє подальшому розвитку оборонпрому України, на додаток до можливих майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості.

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"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США – що відомо

Нагадаємо, що АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні.

Американська філія працюватиме за трьома ключовими напрямками: взаємодія з бізнесом та експертними організаціями; співпраця з державними органами та оборонними організаціями та підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.

У червні під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory компанії, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість", уклали п’ять угод про партнерство.