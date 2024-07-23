Американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" сьогодні підписали меморандум, який організує співпрацю та налагодить спільне виробництво дронів в Україні, повідомили на сайті Boeing.
Boeing та "Антонов" підписали угоду щодо виробництва безпілотників
В меморандумі зазначаються сфери потенційної співпраці, зокрема навчання, логістична підтримка та послуги з ремонту тактичних БпЛА, наприклад ScanEagle. Вивчатиметься можливість надання підприємству "Антонов" інженерної підтримки з боку американської корпорації.
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"Ми раді продовжити співпрацю з ДП "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України. Ця угода демонструє наші постійні зусилля, спрямовані на пошук нових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами раніше цього року Договору про співпрацю з оборонно-промисловим комплексом України", – наголосив президент і генеральний директор Boeing Defence, Space & Security Тед Колберт.
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Гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов своєю чергою заявив, що угода посприяє подальшому розвитку оборонпрому України, на додаток до можливих майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості.
"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США – що відомо
Нагадаємо, що АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) 9 липня відкрило своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні.
Американська філія працюватиме за трьома ключовими напрямками: взаємодія з бізнесом та експертними організаціями; співпраця з державними органами та оборонними організаціями та підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.
У червні під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory компанії, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість", уклали п’ять угод про партнерство.