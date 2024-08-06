Україна розраховує на надходження 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility – подробиці

"Також уже найближчим часом очікуємо наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро", – пояснив керівник уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наразі Україна впроваджує необхідні реформи. Від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій надходять підтвердження, що потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.

Advertisement

За словами Шмигаля, ці кошти допомагають фінансувати невійськові видатки бюджету. Тобто за ці гроші виконуються соціальні зобов’язання держави, зокрема для виплат зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проєктів.

Більше по темі ЄС засудив військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії Євросоюз виступає за мирне розв’язання конфлікту за участі ЄС як учасника Женевських дискусій.

Однак сектор безпеки й оборони Україна фінансує зі своїх внутрішніх ресурсів.