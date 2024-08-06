Україна розраховує на надходження 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility – подробиці

"Також уже найближчим часом очікуємо наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро", – пояснив керівник уряду.

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Наразі Україна впроваджує необхідні реформи. Від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій надходять підтвердження, що потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.

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За словами Шмигаля, ці кошти допомагають фінансувати невійськові видатки бюджету. Тобто за ці гроші виконуються соціальні зобов’язання держави, зокрема для виплат зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проєктів.

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Однак сектор безпеки й оборони Україна фінансує зі своїх внутрішніх ресурсів.

У ЄС схвалили виділення Україні майже €4,2 мільярдів – що відомо

Нагадаємо, що 24 липня комітет постійних представників країн-членів при Євросоюзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility.  

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.

27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

18 червня очільник уряду також повідомляв, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.

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