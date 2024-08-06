У столиці слідчі повідомили про підозру чотирьом посадовцям АТ “Укрзалізниця”, які створили корупційну схему. За два місяці отримали від підприємців понад 130 тис. грн, повідомляє Головне управління нацполіції у місті Києві.

Посадовці “Укрзалізниці” заробляли з корупційної схеми - що відомо

Згідно із даними слідства, посадовці, як займали керівні посади в одній із філій АТ "Укрзалізниця" налагодили корупційну схему вимагання та одержання грошей з підприємців.

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Чиновники створювали штучні перешкоди під час здійснення господарської діяльності. Коли роботи зупинялися, пропонували підприємцям за гроші розв'язати питання та відновити надання послуг.

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Упродовж двох місяців фігуранти змогли отримати понад 130 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.