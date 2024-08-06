У столиці слідчі повідомили про підозру чотирьом посадовцям АТ “Укрзалізниця”, які створили корупційну схему. За два місяці отримали від підприємців понад 130 тис. грн, повідомляє Головне управління нацполіції у місті Києві.
Посадовці “Укрзалізниці” заробляли з корупційної схеми - що відомо
Згідно із даними слідства, посадовці, як займали керівні посади в одній із філій АТ "Укрзалізниця" налагодили корупційну схему вимагання та одержання грошей з підприємців.
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Чиновники створювали штучні перешкоди під час здійснення господарської діяльності. Коли роботи зупинялися, пропонували підприємцям за гроші розв'язати питання та відновити надання послуг.
Упродовж двох місяців фігуранти змогли отримати понад 130 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).
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