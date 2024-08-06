Служба безпеки України ідентифікувала російського військового, який намагався вбити цивільного під час окупації Київської області. Спецпризначенцю Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) повідомили про підозру.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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В Україні російському спецпризначенцю повідомили про підозру у катуванні - що відомо 

Олександр Тамрян – 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу ГРУ причетний до катувань цивільного населення у період окупації частини території Київщини.

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Зокрема, він брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Також Тамрян був залучений до проведення так званих «зачисток», спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.

Під час одного з таких «рейдів» російський спецпризначинець увірвався на подвір’я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата.

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Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Фігурант та ще чотири рашисти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами.

У такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка «зізнання» у співпраці із Силами оборони, але зловмиснику цього не вдалося.

Потім російську окупанти залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а фігурант пригрозив йому, що зараз повернеться і вб’є чоловіка.

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Потерпілому вдалося сховатися і тим самим уникнути фізичної розправи. Унаслідок побиття росіяни зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця РФ.

Прокуратура оголосила про підозру російському військовому - подробиці

У Офісі генерального прокурора (ОГП) встановили особу та заочно повідомили про підозру військовослужбовцю Збройних сил РФ, який у березні 2022 року у Чернігівській області влаштував знущання з чоловіка.

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У березні 2022 року озброєний автоматичною вогнепальною зброєю військовослужбовець збройних сил РФ зайшов на територію одного з приватних домогосподарств у тимчасово окупованому селі Золотинка Чернігівського району.

Погрожуючи зброєю та принижуючи людську гідність власника господарства, підозрюваний наказав йому бігати по присадибній ділянці та здійснив декілька пострілів у землю біля ніг потерпілого.

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