Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс визначилась із кандидатом у віцепрезиденти у свою команду.

Гаррріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза. Про це вона повідомила у соцмережі X.

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Камала Гарріс обрала своїм віцепрезидентом Тіма Волза - подробиці

Гарріс оголосила про свого віцепрезидента у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала кандидатка у президенти США.

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Агенція АР зазначала, що напередодні вона провела бесіди з трьома фінальними претендентами – губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро й сенатором від Аризони Марком Келлі, і три дні поспіль зважувала свій вибір з радниками поза увагою громадськості.