Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс визначилась із кандидатом у віцепрезиденти у свою команду.
Гаррріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза. Про це вона повідомила у соцмережі X.
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Камала Гарріс обрала своїм віцепрезидентом Тіма Волза - подробиці
Гарріс оголосила про свого віцепрезидента у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах.
"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала кандидатка у президенти США.
Агенція АР зазначала, що напередодні вона провела бесіди з трьома фінальними претендентами – губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро й сенатором від Аризони Марком Келлі, і три дні поспіль зважувала свій вибір з радниками поза увагою громадськості.
Номінацію Гарріс на посаду президента підтримали майже всі делегати Демократичної партії
I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024
As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.
It's great to have him on the team.
Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj
Губернатор Міннесоти Тім Волз - що відомо
Американський політик Тім Волз народився у Небрасці у 1964 році.
Він був шкільним учителем і тренером шкільної футбольної команди.
Відомо, що Тім Волз наразі член Демократичної партії, а з 2007 по 2019 рік він був членом Палати представників США від першого округу.
З 2019 року Волз обіймає посаду 41-го губернатора штату Міннесота, що на Середньому Заході США.
За даними The Hill, він прихильник прогресивних ідей. Під його керівництвом Міннесота зміцнила свої позиції як ліберальна огорожа у переважно консервативній частині США.
Крім того, Тім Волз - колишній військовослужбовець Національної гвардії США.