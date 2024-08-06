Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс визначилась із кандидатом у віцепрезиденти у свою команду.

Гаррріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза. Про це вона повідомила у соцмережі X.

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Камала Гарріс обрала своїм віцепрезидентом Тіма Волза - подробиці

Гарріс оголосила про свого віцепрезидента у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала кандидатка у президенти США.

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Агенція АР зазначала, що напередодні вона провела бесіди з трьома фінальними претендентами – губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро й сенатором від Аризони Марком Келлі, і три дні поспіль зважувала свій вибір з радниками поза увагою громадськості.

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Голосування відбувалося онлайн із 1 по 5 серпня, а висунення кандидатури Гарріс має бути формально підтверджене з'їздом 19 серпня.

 

 

 

Губернатор Міннесоти Тім Волз - що відомо

Американський політик Тім Волз народився у Небрасці у 1964 році.

Він був шкільним учителем і тренером шкільної футбольної команди.

Відомо, що Тім Волз наразі член Демократичної партії, а з 2007 по 2019 рік він був членом Палати представників США від першого округу.

З 2019 року Волз обіймає посаду 41-го губернатора штату Міннесота, що на Середньому Заході США.

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За даними The Hill, він прихильник прогресивних ідей. Під його керівництвом Міннесота зміцнила свої позиції як ліберальна огорожа у переважно консервативній частині США.

Крім того, Тім Волз - колишній військовослужбовець Національної гвардії США.

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