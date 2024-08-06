Військовий суд РФ заарештував ексначальника Речового управління міністерства оборони Росії Володимира Демчика у справі про отримання хабаря у великому розмірі.
Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на Слідчий комітет РФ.
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У РФ затримали чергового посадовця на хабарі - що відомо
Навесні 2017 року генеральний директор однієї з комерційних організацій передав Демчику хабар у розмірі 4 млн рублів ( близько $47 тисяч), щоб отримати держконтракти.
У висновку у 2017-2018 роках його організація стала співвиконавцем держконтрактів на постачання речового майна для потреб ЗС РФ.
Загалом Міноборони уклало з цією компанією 26 договорів більш ніж на 574 млн. рублів.
Демчик був начальником Речового управління Міноборони до квітня 2018 року.
Згідно з даними видання, зараз він обіймає посаду заступника генерального директора "Текстильної торгової компанії".
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Затримання ексзаступника Шойгу - що варто знати
Генерала армії Дмитра Булгакова, колишнього заступника міністра оборони РФ, у липні заарештували у справі про корупцію. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських військ.
Суд обрав Булгакову запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Він поміщений у СІЗО "Бутирка" у Москві.
Він обіймав посаду заступника міністра оборони з грудня 2008 року до вересня 2022 року.
Крім того, Булгаков у 2016 році він отримав звання героя Росії.
Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці
У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.
Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.
У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.
Президенту РФ Владіміру Путіну доповідали про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.