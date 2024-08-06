Військовий суд РФ заарештував ексначальника Речового управління міністерства оборони Росії Володимира Демчика у справі про отримання хабаря у великому розмірі.

Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на Слідчий комітет РФ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У РФ затримали чергового посадовця на хабарі - що відомо

Навесні 2017 року генеральний директор однієї з комерційних організацій передав Демчику хабар у розмірі 4 млн рублів ( близько $47 тисяч), щоб отримати держконтракти.

У висновку у 2017-2018 роках його організація стала співвиконавцем держконтрактів на постачання речового майна для потреб ЗС РФ.

Advertisement

Загалом Міноборони уклало з цією компанією 26 договорів більш ніж на 574 млн. рублів.

Демчик був начальником Речового управління Міноборони до квітня 2018 року.

Згідно з даними видання, зараз він обіймає посаду заступника генерального директора "Текстильної торгової компанії".

Більше по темі Туареги Малі закликали видворити “вагнерівців” з Африки Туареги звинувачують Сенегал і країни Західної Африки у тому, що ті ігнорують численні злочини найманців ПВК “Вагнера” в Малі

Затримання ексзаступника Шойгу - що варто знати

Генерала армії Дмитра Булгакова, колишнього заступника міністра оборони РФ, у липні заарештували у справі про корупцію. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських військ.

Суд обрав Булгакову запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Він поміщений у СІЗО "Бутирка" у Москві.

Advertisement

Він обіймав посаду заступника міністра оборони з грудня 2008 року до вересня 2022 року.

Крім того, Булгаков у 2016 році він отримав звання героя Росії.

Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці

У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.

Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.

У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Президенту РФ Владіміру Путіну доповідали про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.