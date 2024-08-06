Державна прокуратура Естонії висунула звинувачення у порушенні санкцій та держзраді росіянці з громадянством Естонії, яка працювала в інтересах російської пропаганди.

Розгляд справи розпочнеться 1 листопада, повідомляє ERR.

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В Естонії судитимуть росіянку-пропагандистку за держзраду - що відомо

Громадянка Естонії Світлана Бурцева звинувачується у порушенні міжнародних санкцій та держзраді.

6 серпня відбулося попереднє судове засідання за її справою. Розгляд справи по суті почнеться з 1 листопада.

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У 1994 році Бурцева шляхом натуралізації стала громадянкою Естонії. З 2017 року вона працювала у російській медіагрупі "Россия сегодня", пишучи для різних естонських інтернет-видань.

Держпрокурорка Енелі Лаурітс розповіла, що її тексти просували інтереси російської пропаганди. Деяки з них Бурцева писала під псевдонімами.

"Навіть після санкцій проти Росії, запроваджених Радою ЄС, Бурцева продовжила працювати на реально бенефіціара "Россия сегодня" Дмітрія Кисельова", – розповіла Лаурітс.

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На підставі зібраних доказів прокуратура вважає, що Світлана Бурцева свідомо порушувала санкції та її не можна вважати незалежним, об’єктивним і нейтральним журналістом.

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"Докази свідчать, що Бурцева є пропагандисткою і працювала на порталах, які своєю діяльністю слугують агресивним цілям Кремля. Розслідування її діяльності встановило, окрім порушення санкцій, також злочин проти держави", – зазначила держпрокурорка.

Бурцева навчалась в окупованому Криму - подробиці

У 2019-2021 році пропагандистка Світлана Бурцева навчалася на магістратурі в окупованому Севастополі на програмі з інформаційних і гібридних конфліктів.

Куратором цієї програми вважають колишнього офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Після навчання Бурцева спільно з керівником опублікувала книгу "Гібридна війна за мир"(під псевдонімом Л.Б. Свєт), де аналізує, як Російська Федерація має виграти глобальну гібридну війну.

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Зазначається, що цю книгу рекламували в Естонії як роботу естонського політолога, ім’я якого виявилось псевдонімом Бурцевої.

"Зміст книги принижує Естонську Республіку і спрямований на розкол естоського суспільства, дискредитацію Естонії та її інституцій", – зазначила Лаурітс.

Бурцевій інкримінують державну зраду шляхом ненасильницьких дій проти незалежності і самостійності Естонії.

Російська псевдожурналістка перебуває під арештом з 1 березня. Її адвокат подає клопотання про її переведення під домашній арешт з електронним спостереженням.

Однак прокуратура не підтримує його, побоюючись, що Бурцева спробує втекти у Росію.