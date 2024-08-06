Державна прокуратура Естонії висунула звинувачення у порушенні санкцій та держзраді росіянці з громадянством Естонії, яка працювала в інтересах російської пропаганди.
Розгляд справи розпочнеться 1 листопада, повідомляє ERR.
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В Естонії судитимуть росіянку-пропагандистку за держзраду - що відомо
Громадянка Естонії Світлана Бурцева звинувачується у порушенні міжнародних санкцій та держзраді.
6 серпня відбулося попереднє судове засідання за її справою. Розгляд справи по суті почнеться з 1 листопада.
У 1994 році Бурцева шляхом натуралізації стала громадянкою Естонії. З 2017 року вона працювала у російській медіагрупі "Россия сегодня", пишучи для різних естонських інтернет-видань.
Держпрокурорка Енелі Лаурітс розповіла, що її тексти просували інтереси російської пропаганди. Деяки з них Бурцева писала під псевдонімами.
"Навіть після санкцій проти Росії, запроваджених Радою ЄС, Бурцева продовжила працювати на реально бенефіціара "Россия сегодня" Дмітрія Кисельова", – розповіла Лаурітс.
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На підставі зібраних доказів прокуратура вважає, що Світлана Бурцева свідомо порушувала санкції та її не можна вважати незалежним, об’єктивним і нейтральним журналістом.
"Докази свідчать, що Бурцева є пропагандисткою і працювала на порталах, які своєю діяльністю слугують агресивним цілям Кремля. Розслідування її діяльності встановило, окрім порушення санкцій, також злочин проти держави", – зазначила держпрокурорка.
Бурцева навчалась в окупованому Криму - подробиці
У 2019-2021 році пропагандистка Світлана Бурцева навчалася на магістратурі в окупованому Севастополі на програмі з інформаційних і гібридних конфліктів.
Куратором цієї програми вважають колишнього офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.
Після навчання Бурцева спільно з керівником опублікувала книгу "Гібридна війна за мир"(під псевдонімом Л.Б. Свєт), де аналізує, як Російська Федерація має виграти глобальну гібридну війну.
Зазначається, що цю книгу рекламували в Естонії як роботу естонського політолога, ім’я якого виявилось псевдонімом Бурцевої.
"Зміст книги принижує Естонську Республіку і спрямований на розкол естоського суспільства, дискредитацію Естонії та її інституцій", – зазначила Лаурітс.
Бурцевій інкримінують державну зраду шляхом ненасильницьких дій проти незалежності і самостійності Естонії.
Російська псевдожурналістка перебуває під арештом з 1 березня. Її адвокат подає клопотання про її переведення під домашній арешт з електронним спостереженням.
Однак прокуратура не підтримує його, побоюючись, що Бурцева спробує втекти у Росію.