7 серпня, напередодні 16-ої річниці початку російсько-грузинської війни 2008 року, Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив окупацію Росією територій Грузії. Про це повідомили на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Боррель засудив військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії

"Прихильність Європейського Союзу до мирного врегулювання конфліктів у Грузії залишається твердою", – наголосив Боррель у заяві.

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Він зауважив, що ЄС укотре засудив військову присутність Росії в окупованих самопроголошених регіонах Абхазії та Південної Осетії, оскільки це порушує міжнародне право і зобов'язання РФ у межах угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року.

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Порушення прав людини постраждалого від конфлікту населення в Грузії продовжуються, зокрема закриття пунктів пропуску та незаконні затримання з боку військових та окупаційної влади.

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"Обмеження свободи пересування мають припинитися, порушення прав людини мають розслідуватися, для всіх постраждалих слід забезпечити справедливість", – додав Боррель.

Він закликав усіх учасників Женевських дискусій конструктивно долучитися до обговорень задля повного виконання угоди з шести пунктів від 12 серпня 2008 року.

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Російська окупації регіонів Грузії - що відомо

У серпні 2008 року Росія ввела війська на територію Грузії. Внаслідок цього грузинська влада втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

28 серпня у Москві визнали нібито"незалежність" регіонів, проте у світі регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.