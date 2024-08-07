Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації, повідомили на сайті Верховної Ради.

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію - що відомо

Згідно з документами, терміни мобілізації та воєнного стану продовжені на 90 днів, до 9 листопада.

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Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Верховна Рада 23 липня ухвалила закони про затвердження Указів Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (11434) та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (11433).

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"За" проголосували 338 депутатів.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасувавши перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Ініціативу підтримав 261 народний депутат.

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